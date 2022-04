Cadre manager au Ministère de la Défense, j'ai occupé depuis 1999 différents postes dans le domaine de la réalisation et de l'exploitation des systèmes d'information sur le territoire national, en opération extérieure, en interarmées et interministériel. Je m'épanouis depuis quelques années dans le management d'équipe. Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir de solides compétences en programmation (C++, java, C#), en bases de données (SQL Server, XML, MERISE), en infrastructures systèmes et réseaux (virtualisation, stockage, SSI, PCA/PRA), en gestion de projet (UP, UML, PERT...), en direction des SI (schéma directeur, budget, recrutement...) et en management hiérarchique.



Retrouvez-moi aussi sur https://www.linkedin.com/in/gilles-olivier



Mes compétences :

Management

Chef de projet

Conduite du changement

Conception

Direction des systèmes d'information

PCA/PRA

Sécurité informatique

Schéma directeur

Achats publics