Gilles-Pierre BONDOUX

Partagé entre MOA et MOE, j'ai acquis beaucoup d'expérience en aidant à la construction de projets en mode Agile, en tant que chef de projets MOE puis consultant AMOA, à l'aide de mes compétences humaines, techniques et de mon adaptation à des environnements métiers différents (média, finance, grande distribution, logistique, télécommunication, service à la personne...).



En effet, j'ai eu la chance de participer à des projets variés, de toutes tailles et complexités, en tant que chef de projets, dans le secteur privé mais aussi dans le public : expression du besoin, rédaction du cahier des charges et des spécifications (fonctionnelles et techniques), des user stories, gestion et priorisation du produit, conduites de réunions avec les parties prenantes, animation des équipes, gestion du budget, formation des utilisateurs, pilotage de l'avancement…



Ayant évolué avec des pratiques Agiles, je peux maintenant mettre mes compétences, mon expérience et ma motivation à votre service en tant que Chef de projet AMOA / Product Owner.



Mes compétences :

PowerBuilder

PL/SQL

Transact-SQL

Sybase

Microsoft Project

Merise

Amc Designor

UML

Rational Rose

RUP

Microsoft Visio

Microsoft Team Foundation Server

Java 2 Enterprise Edition

JIRA

Customer Relationship Management

SQL

Oracle

Java EE

Gestion de projet

Java Platform

Agile

Agile Scrum