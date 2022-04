Gilles PUBELLIER

19 années d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies et du multimédia. Responsable de l'évolution de systèmes d'informations au sein de structures hétérogènes et internationales. Direction technique de projets innovants sur des marchés dynamiques et émergeants. Une combinaison unique de management international, de vision stratégique et de savoir-faire technique.



Mes compétences :

informatique

manager

technique

international

crm

web

business

webservice

micro transactions

paiements

online

assistance maitrise d'ouvrage