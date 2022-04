Gilles REBAGLIATO

Initialement de formation Hôtelière, je suis autodidacte en informatique depuis une quinzaine d'années.



* Gestion des opérations GDP :



Gestion des processus d’inventaire

Bonne capacité d’analyse et gestion du risque

Suivi de requête relative à la bonne conduite de l’activité

Reporting liés aux activités

Mise en place et suivi de Dashboard



* Compétences Personnelles :



Organisation, dynamisme et enthousiasme

Travail en équipe et bon relationnel

Respect des procédures réglementaires

Discrétion et sens de l’écoute

Curiosité et complète autonomie



* Relation Client :



Ecoute, conseil et accompagnement des utilisateurs

Analyse des besoins

Sens de la satisfaction du client



* Informatique & Multimédia :



Maitrise des systèmes Windows (XP, 7 & 8.1)

Maitrise du Pack Office 2007-2013 et Open Office

Outils de Tiketing AssetCenter, Applix, AHD, ITSM

Outils de gestion de parc: Perregrine AssetCenter, ITSM

Matériel desktop, portable, tablette





