Gilles ROLLE

La fromagerie "corne d'abondance" démarre en 1993 au Sénégal et réussi après un arrêt d’activité à renaitre de ses cendres. elle se développe actuellement tranquillement d’années en années. Nous commercialisons sur le marché local une variété de fromages chêvre et vache qui intéresse particulièrement les amateurs de produits authentique du terroir!

Outre cet atelier fromage , je démarre parallèlement un autre atelier concernant l’énergie renouvelable , qu'il est possible de concevoir et fabriquer sur place .

- actuellement a l'essai une éolienne 100% locale a l'aide de matériaux de récupération

- des cuisinieres solaire ( en cours de réalisation)

- des kit hydrogene installe sur moteur essence ou diesel pour diminuer la consommation de carburant (deja realisé)

-des frigos solaire à adsorption (en projet)

-.le but de tout ça etant à terme de divulguer ces savoir faire pour espérer créer quelques emplois



