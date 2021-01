Gilles ROSZAK

15 ans en encadrement et formation de personnes en insertion m'ont permis de me forger une solide expérience de terrain me permettant de faire face à un grand nombre de situations et de les gérer au mieux.

Mon parcours en tant que salarié puis, chef d'entreprise, m'a donné une vision des réalités, des exigences et des codes du monde du travail, qui me permet d'en communiquer les clefs d'accès.



MES OBJECTIFS : Transmettre mes compétences techniques, faire profiter de ma grande capacité d'écoute, de conseils et de mes expériences, aux personnes en difficultés afin de leur permettre une insertion sociale et professionnelle rapide et en adéquation avec leur projet de vie.



MA MOTIVATION : Œuvrer contre l'exclusion.



Mes compétences :

Formateur

Encadrement technique

Devis travaux

Conduite de chantier

Appel d'offres

Conduite de réunion

Horticulture et pépinière

Second oeuvre batîment