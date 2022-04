Gilles ROUVELET

Après m'être orienté dans un cursus technologique avec un Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique, j'entreprenais d'arrêter mes études à ce niveau là. Un poste de chargé d'études (CDI) m'était proposé en tant que prestataire au sein de Schneider Electric, que j'ai tenu durant une année.

Grâce à cette expérience j'ai pu entrevoir de nouvelles perspectives pour mon épanouissement personnel, ainsi que pour la suite de ma carrière professionnelle. Cela m'a poussé à reprendre mes études en m'orientant dans un cursus business et en intégrant le programme Master of Science Ingénierie d'Affaires au sein de Kedge Business School. Me permettant ainsi d'acquérir une double compétence technique et managériale.



Mes compétences :

Management

Vente de solutions

Négociation

Gestion de projet

Electrotechnique

Marketing d'affaires