Gilles SERABIAN

Relever sans cesse de nouveaux défis.



Mes compétences :

Ressources humaines

Travail à l'étranger

Multi techniques

SST

Permis A/B/C/D/E bateau hauturier et rivière

Mécanique auto marine et TP

Habilitation electrique H0v B1v BR

Travaux publics routiers

Hydraulique industrielle et mobile

CHSCT (responsable sur sites)

Habilitation secret defense

Électromécanique