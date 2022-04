Gilles STAQUET

Je suis consultant et formateur en santé au travail au sein du pôle Santé Sécurité de l'Homme au Travail à APAVE SUDEUROPE depuis plus de 10 ans.

Basé à Artigues, à côté de Bordeaux et intervenantsurtout en france ou à l'étranger, j accompagne des établissements dans des démarches de prévention des risques psychosociaux, de l'usure professionnelle ou de la pénibilité. Ces démarches visent d abord à comprendre pour transformer : comprendre le travail et ses déterminants, les organisations, les modes de management et de communication, l'histoire et l'environnement des établissements, les caractéristiques des salariés...

En me basant sur divers cadres de référence (psychologie du travail, ergonomie, management) et diverses approches (approches ANACT ou INRSsur l'amélioration des conditions de travail ainsi que la construction de démarches paritaires et concertées), je travaille avec conviction à concilier les exigences des organisations avec les attentes et besoins des salariés.

Interventions réalisées :

- Accompagnement à la prévention des risques psychosociaux, de l'usure professionnelle, de la pénibilité (diagnostic, évaluation des risques et Document Unique, formation et formation-action auprès de salariés-direction et encadrement, instances représentatives du personnel ou préventeurs)

- formation et accompagnement en management

- appui au dialogue social.