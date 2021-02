Gilles THOMAIN

Mobile: +33 (0)6 84 54 10 28

E-Mail: gthomain@noos.fr

Page Web: http://gillesthomainlumieres.blogspot.fr/



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:2010/2014 Théâtre National de la Colline + Tournées:



2014 « Le canard Sauvage» Mise en sc: Stéphane Braunschweig. Eclairages: Marion Hewlett

2013 « Yukonstyle» Mise en sc: Celie Pauthe. Eclairages: Joel Hourbeigt

2012 « Se Trouver» Mise en sc: Stanislas Nordey. Eclairages: Philippe Berthomé

« La Jungle des Villes» Mise en sc: Roger Vontobel

« 6 personnages en quete d’auteur» Mise en sc: Stéphane Braunschweig. Eclairages: Marion Hewlett



2011 « L’Homme Inutile... » Mise en sc: Bernard Sobel Eclairages: Alain Poisson

« Je Disparais» Mise en sc: Stéphane Braunschweig. Eclairages: Marion Hewlett



2010 « Bulbus » Mise en sc: Daniel Janneteau. Eclairages: Marie Christine Soma

« Les Grandes Personnes » Mise en sc: Christophe Perton

« Danse Dehli » Mise en sc: Galin Stoev



juillet 2007 à 2010: Responsable Dpt Lumiere Stage Entertainment France. Prod. Disney “Le Roi Lion”

Theatre Mogador (3 Molières 2008 dont Meilleure Conception Lumière pour Donald Holder)

Suivi Montage, programmations, accueil et collaboration avec les équipes de prod US Disney Theatrical.

Créations lumières et Direction photo Soirée inaugurale Théâtre Mogador et évènements spéciaux pour : Ford, Danone, Point P, Eiffage et press shootings.

Accueil divers Directeurs Photo: Microsoft, Show de Noel de L’Élysée 2008, Public System, et autres.



Programmateur Vari*Lite

Production Play On - Theatre Mogador Paris 9eme

“Cendrillon” Mise en sc: Agnès Boury



juillet 1998 à juin 2007: Concepteur Lumière Junior (de 1998 à 2001) puis

Senior (de 1998 à 2001) Disneyland Resorts Paris Live Show Design Team

Conceptions lumières spectacles, conventions & évènementielles ; Gestion des budgets éclairage, suivis de production et missions diverses au sein des parcs Disneyland Resorts Paris.

Conception et développement des réseaux DMX et distributions électriques des salles de spectacle du parc Disneyland Paris et des Walt Disney Studios ainsi que du centre de convention Newport Bay Club. Supervision des équipes opérationnelles lumières et de l’atelier maintenance lumière.



août 1992 à juin 1998: Régisseur Lumière, Disneyland Resorts Paris

Gestion des équipes, mise en place et suivi des nouvelles productions et évènements spéciaux. Suivi de la maintenance des équipements lumières des parcs.



février 1992 à Juillet 1992: Technicien Lumière, Disneyland Resorts Paris

Opérateur consoles traditionnels et automatiques.



octobre 2007 & juillet 2008: Consultant Conception Lumière, Le Crazy Horse Paris



novembre 2002: Dir.Phot. Evènement, “Le Soulier d’Or” pour La Radio Télévision Marocaine,

Stade Mohamed V Casablanca



Saisons été 1987 à hiver 1991: “G.O.” Eclairagiste, Club Méditerranée

Conception, production et maintenance des eclairages spectacles divers villages : Hurgada (Egypte), Caprera (Italie), Sahoro (Japon), Val d’Isère (France), Coral Beach (Israel) et Fuji Maru

Bateau de Croisiere zone Asie.



1985 a 1989: Technicien Lumière puis Assistant Régisseur Lumière

Shows mode pour ELLE, LE PRINTEMPS, YUMI KATSURA, LEE COOPER, SPORT 2000 etc.



Mes compétences :

AutoCAD

WYSIWYG

Microsoft Office