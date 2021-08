Gilles TREHIOU

Ingénieur Insa Lyon, j'ai commencé ma carrière chez CAP GEMINI. J'ai évolué ensuite vers des fonctions commerciales puis de management et de direction d'agence. J'ai créé ma première société en 1994 avec 2 associés : Proval Technology. Puis j'ai rejoint le Groupe Proval avec des fonctions orientées de plus en plus vers la gestion. En 1998 j'ai complété ma formation avec un Executive MBA au CPA de Lyon.

En 2003, j'ai voulu créer ma propre structure et j'ai fondé Axess Groupe, avec une stratégie basée sur une culture de croissance, d'investissement et de diversification. Depuis 2003, le Groupe s'est développé pour atteindre les 160 collaborateurs sur 6 domaines d'activité complémentaires avec des synergies techniques et/ou commerciales.

La société est labellisée Entreprise Innovante depuis 2008 et consacre une part importante de ses résultats à la R&D.

Axess Groupe a noué des partenariats forts avec :

- Entrepreneurs du Monde : une ONG qui finance des créations d'entreprises dans les pays en voie de développement grâce au micro-crédit

- Réseau Entreprendre (une association qui aide les créateurs et repreneurs d'entreprise): j'ai assuré la Présidence de Réseau Entreprendre Drôme Ardèche de avril 2012 à mars 2015..

- BPI France : Axess Groupe est membre de BPI France Excellence depuis sa création en 2010.