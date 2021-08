Giovanni Battista FOLINO

Consolideur, Accounting manager, Expert comptable, Réviseur légal des comptes, Conseiller fiscal, Expert judiciaire civil et pénal.

Membre associé de l'ECE, l'Institut des Diplômés d'Expertise-Comptable en Entreprise.

Inscrit au Registre européen des conseillers fiscaux tenu à jour par la CFE (Confédération fiscale européenne).

Plus de vingt années d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dans les domaines de la gestion, du droit des affaires, de la finance et de la fiscalité:

- Réalisation ou supervision de l'ensemble des opérations comptables et financières de structures jusqu'au bilan (paie, déclarations sociales et fiscales, tableaux de bord de gestion, rapports mensuels et annuels...) selon les législations comptables, sociales et fiscales; réalisation des études prospectives de résultats de la structure.

- Conseils en analyse financière, problématiques juridiques et fiscales.

- Révision de la comptabilité, des bilans et comptes de résultat.

- Défense devant la juridiction fiscale.



Mes compétences :

Expertise comptable

Expertise judiciaire

Audit externe

Audit interne

Audit comptable

Audit financier

budgets

EBP

Internet

Microsoft Word

Microsoft Windows

Cegid

Microsoft Excel