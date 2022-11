Giovanni LEFEBVRE

Bonjour, "La confiance n'exclue pas le contrôle" disait Vladimir Ilitch Oulianov.

Je suis quelqu'un d'entier qui sait délégué et sait faire progresser mes collaborateurs tout en les accompagnant à travers leurs parcours afin de leur permettre de travailler en grande autonomie.

Généreux, motivé, sociable, travailleur et professionnel; je sais m'intégrer au sein d'une équipe projet.

Je sais mener à bien des missions ou des projets au sein d'une équipe, dans un but d'amélioration des flux, des process, et de tout moyen pour optimiser l'industrialisation des produits, dans un souci constant de réduction des coûts et de hausse de productivité.



Mes compétences :

Amélioration continue

FAO

DAO

Informatique industrielle

Lean Manufacturing

Organisation

Rigueur