Giresse KANHON

Ingénieur pluridisciplinaire ; je suis un excellent travailleur passionné des technologies et des services associés .

Missionné auprès des entreprises, mon objectif est d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise dans les domaines en particulier. Il conseille leur direction générale sur des améliorations à apporter dans le secteur des ressources industriel,informatique , sécurité électronique et humaines.

De l'organisation générale, ou encore de la relation client. mon analyse est portée sur les problèmes, prescrire des solutions adaptées et accompagner leur mise en place.





En vue d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise, je me propose de :

• analyser les besoins et les attentes des clients par l'écoute et la réalisation d'études ;

• réaliser un pré-diagnostic afin d'évaluer la faisabilité et l'opportunité de la mission ;

• définir les moyens financiers et humains nécessaires au bon déroulement de la mission ;

• mettre en place des méthodes de travail en organisant un comité de pilotage et des groupes de travail ;

• définir des indicateurs afin d'assurer le suivi de sa mission ;

• analyser la situation existante au sein de l'entreprise ;

• élaborer différents scénarios répondant au problème pour lequel il a été missionné, et les présenter ;

• planifier et mettre en place le scénario choisi ;



Mes compétences :

Électromécanique

Mécanique

Informatique

Instrumentation / automatisme