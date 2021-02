Gisele SOULLIAERT

J'ai travaillé 25 ans dans le domaine de la Bijouterie au sein d' une entreprise de 12 boutiques.

Mes principales fonctions étaient la vente, mais aussi le service après vente, et toutes la gestion du magasin ( commande, gestion du stock, saisie informatique, étiquetage, présentation en vitrine).



J' ai suivi une formation de 7 mois d'employée administrative et accueil car j' ai aussi le gout des travaux administratifs et bureautique.











Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel