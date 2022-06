Giuseppe BAGGIO

C'est humain et émouvant de rencontrer des gens, des artistes, des artisans, des ouvriers et de raconter leur action, leur histoire.

Témoigner des événements, donner la parole, faire vivre les initiatives, donner un sens à la vie collective, c'est une expérience enrichissante que je partage dans les reportages News et Magazine.

Je suis reporter sur le terrain pour filmer, réaliser une interview et en studio pour monter, éditer les reportages. Visitez mon siteArray



Mes outils préférés sont: les caméras Panasonic AG-HPX600 et AJ-HPX2700, Canon XF305. Les microphones Sennheiser, Tram, Shure. La station de montage Adobe Première Pro CC 2015



Actuellement je souhaiterais mettre à votre service mes compétences en Reportage pour Télévision, Web TV, Production et Multimédia.



Mes compétences :

Presse magazine

Montage vidéo

Communication culturelle

Réalisation audiovisuelle

Reportages photos et vidéos

Prise de son

Cadreur

Prise de vues