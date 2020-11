Professionnel de l'assurance, la finance, l'immobilier neuf, de l'alarme, de la vente à domicile et téléphonique depuis 1979, je suis à la recherche d'un projet passionnant à la rémunération attrative.

Une activité a réaliser de mon domicile, par téléphone, internet principalement. Je peux aussi me déplacer.

Je suis à l'écoute d'une proposition sérieuse pas de système Vdi ou de réseaux farfelus.

Dans 3 ans je serai à la retraite, je souhaite me préparer maintenant pour l'exercer pendant au moins 10 ans minimum.

Je ne compterai pas mes heures car pour réussir la somme du temps passé

aide à la réussite !

Je n'ai aucune prétention sauf celle de vous demander un projet lucide,lucide et d'avenir.