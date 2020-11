Gladys Renault

Objet : Candidature au poste

Ingénieur qualité hygiène sécurité environnement



Madame, Monsieur,



Titulaire d’un BAC+6 au titre d’Ingénieur en Qualité Sécurité Environnement par une formation soutenue, complète et diverses expériences en tant que Responsable, Animatrice Qualité Sécurité Environnement, j’ai pu acquérir les connaissances et monter en compétences dans la mise en place et le suivi de systèmes de management d'une démarche en Qualité-Sécurité-Environnement (collecte et analyse des non-conformités, document unique, mise en place d’actions correctives, opportunités d’améliorations …).



J’ai une grande expérience du management et tout ce qui attrait à la sécurité et non-conformité de par mon poste et les responsabilités que l’on m’a confiée dans ma carrière en logistique et transport notamment au sein de Necotrans internationale.

Le travail en équipe et le management transversal est ce qui motive mes choix professionnels

J’ai dernièrement travaillé pour une mairie (Centre Technique municipal de la Ville de Chantepie) ainsi que pour plusieurs laboratoires d’analyse médicale et au service de la recherche clinique Gustave Roussy Villejuif.

A présent, je souhaite mettre à votre service mon expérience et mon dynamisme pour travailler dans votre entreprise et vous apporter mon dynamisme, mon enthousiasme, mon énergie et ma bonne humeur.

D’un tempérament très sociable, aimant le travail en équipe, sérieuse et ponctuelle, polyvalente, rigoureuse et discrète, ayant déjà une vraie expérience professionnelle de terrain comme de bureau, j’ai en effet déjà travaillé en tant que Responsable Assurance Qualité Sécurité Environnement, je pense avoir le profil nécessaire pour être employer autonome, volontaire, appliquée et très efficace. C’est la raison pour laquelle je vous propose ma candidature.

Je reste évidemment à votre disposition pour un éventuel entretien



Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.





Gladys Renault



Mes compétences :

Qualité

Logistique et transport

Sécurité

Environnement

Audit

Kaizen

QSE Management

Kanban

ISO 14001 Standard

Lean management

Microsoft Windows

Microsoft Office

MPL

Norme ISO 9001

ISO 22000

OHSAS 18001

ISO 15189 V 2012

Bonnes Pratiques de Fabrication

BONNE PRATIQUE DE RECHERCHE CLINIQUE

NORME ISO 17025

Mase UIC

NORME ISO 50001

NORME ISO 27001

DMAIC

NORME ISO 9100

NORME ISO 22716

NORME ISO 13485

Lean Six Sigma

5S

NORME ISO 9001 V 2015

NORME ISO 26000

Piloter le CAPA