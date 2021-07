Gloria AGBODAN

Diplômée d'un BAC+4 en design graphique, mes expériences professionnelles m'ont amenées à me lancer en tant que freelance.



Flexible et créative, je travaille de jour en jour pour parfaire mes compétences en graphisme et animation pour vous accompagner au mieux lors de vos projets !



Voici mes domaines de compétences :



- Animations After Effects (montages, illustrations animées...)

- Webdesign (site Internet, réseaux sociaux, bannières...)

- Identité visuelle (création de logotypes, d'univers graphiques et chartes, refontes d'identité de marque...)

- Illustrations ou graphisme pour produits (tote bags, mugs, textile...)

- Publicité graphique ( affiches, flyers, supports daffichage...)

- Réseaux sociaux (création de contenu, graphisme, community managing...)



Nhésitez pas à me contacter pour discuter de vos projets !