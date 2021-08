Goulven RIO

5, allée Georges Seurat, 14111 Louvigny

Tel. Mobile: 0658568152

@: nevloug@hotmail.fr

Né le 17 janvier 1977 à Caen, 44 ans

Permis B + véhicule.



Poste recherché sur les département 14

- Ambulancier DEA ou Auxiliaire ambulancier

- Commercial

- Employé libre service

- Formateur en informatique et bureautique

- Technicien de déploiement informatique

- Technicien d'exploitation informatique

- Technicien support helpdesk

- Téléconseiller et conseiller Relation client

- Veilleur de nuit

- Vendeur de produits multimédia





Maîtrise de logiciels

Système dexploitation :

Microsoft Windows 10, 8, 7, VISTA, XP, 2000, NT, 98, Lindows, Linux Mandriva, Red Hat et Mandriva One.

Bureautique :

Microsoft Office 2013, 365, 2010, 2003 Pro, OpenOffice, Star Office.

Prise en main à distance :

Logmein, Netviewer, Remote Desktop, TeamViewer, VNC.

Messagerie:

Lotus Notes, Microsoft Outlook, Windows Mail.

Outils divers:

Pdf Creator, Ghost View, 7zip, Gimp2,

Script Edit, Rippack, Regshot, ELV Sim Card, Easy recovery 6 pro

Professionnel:

Symphonie, PTC ProductView 7, PTC Optegra 7 (EPD Classtool et Connect).



Formations

DEA. Ambulancier IFSI, Lorient juin 2009

Mention Complémentaire Ventes (Spécialité : Produits Multimédia), Caen : 2000

Baccalauréat STT (Spécialité : Informatique de Gestion), Caen : 1999

Brevet des collèges, Caen : 1993



Mes compétences :

Tablette tactile

Réparation PC bureau et portable

Maintenance informatique

CPL

Installation et Assistance en Informatique

Mise en réseau

VOIP / ToIP

Site internet

Internet

Hot line

Bureautique

Multimedia Internet SMS Mobile TV

Wifi

Accueil, conseil, vente

Déploiement informatique et réseau

Prise en main à distance / Télé-maintenance

Formation des utilisateurs

Android

Iphone

Windows 7

Ethernet TCP/IP

Wap

Windows xp

Ventes de produits multimédia

GPS

Imode

Windows 8 pro

RTC

ADSL

FTP

Assembleur

Support

Maintenance

Informatique

Réseau

Service client

SSII

Technicien

Microsoft Windows

Microsoft Office

IOS

Windows Mail

Wi-Fi

