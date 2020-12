Gratis-Hd Megan Is Missing Online Pelicula Completa MEGAN IS MISSING PELICULA ONLINE COMPLETA EN ESPANOL LATINO

Missing 2020 pelicula online completa en español latino



Megan Is Missing (PELICULA) - DETALLES Y SINOPSIS.



Título Megan Is Missing

Título original Megan Is Missing

Lanzamiento: 2011-05-01

Duración: 86 minutos

Género: Drama, Terror, Suspense

Estrellas: Amber Perkins, Rachel Quinn, Dean Waite, Jael Elizabeth Steinmeyer, Kara Wang

Director: Michael Goi, Michael Goi, Michael Goi, Michael Goi, Sherrie Henderson



Sinopsis: Megan Stewart es la clásica adolescente, muy popular en su instituto, que paga un alto precio para poder ser la más admirada. Tiene problemas en casa, los chicos la tratan como un objeto sexual y sus amigos acuden a ella para ir a fiestas. Todos excepto Amy, su mejor amiga, a quien cuida y protege. Ella es todo lo contrario y, por ello, no gozará de la simpatía del resto. Su mundo cambiará cuando Megan desaparezca tras haber quedado con un desconocido de Internet que se hace llamar Josh.



La nueva obsesión de TikTok se llama Megan is Missing, una película de terror de 2011 que inexplicablemente se volvió tendencia nueve años después de su estreno.

A través del hashtag #MeganIsMissing que acumula, hasta el momento, más de 100 millones de vistas en TikTok, las personas están compartiendo sus reacciones a las violentas imágenes de la película.

Checa: Critican a Las Brujas por ofender a personas con discapacidad y Warner se disculpa



¿POR QUÉ MEGAN IS MISSING ES TAN POLÉMICA?

Desde 2011, año de su lanzamiento, la película Megan is Missing, recibió muchas críticas por mostrar violencia explícita e hipersexualización de adolescentes.

Megan is Missing fue escrita, dirigida, editada y coproducida por Michael Goi, quien usó la técnica found-footage para seguir el secuestro de una adolescente llamada Megan y de su amiga Amy.

Después de que Megan comienza a hablar con un hombre que conoció en internet, desaparece. Amy la busca sin saber que le espera el mismo destino.

Originalmente la película se filmó en 2006, pero nadie quiso distribuirla hasta 2011, año en que tuvo un estreno limitado en cines.



¿MEGAN IS MISSING ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

Megan is missing está basada en casos reales de adolescentes que fueron secuestradas por depredadores sexuales a quienes conocieron en internet, pero la película NO es un documental ni un caso real. Está filmada como un falso documental. Las fotos de Megan is Missing no son reales.

La motivación de Goi fue indudablemente positiva: es un buen tipo que realmente quería salvar la vida de los niños, pero eso no impidió que Megan Is Missing fuera calificada como pornografía de tortura: en última instancia, todavía se ve y se siente como una película de explotación, dijo la especialista Alexandra Heller-Nicholas a Entertainment Weekly.



