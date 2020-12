Grégoire MARCHETAUX

[Profil obsolète et non maintenu sur cette plateforme. Actuellement chez Airbus Defence & Space, comme mentionné sur le profil d'une plateforme concurrente]



Comprendre.

Innover.

Concevoir.

Construire.



Curieux,

Professionnel,

Autonome,

Sociable.



Ma spécialité: conception de mécanismes et transmissions de puissance électromécaniques, systèmes mécatroniques et robotiques, à application Spatiale. Pourquoi le spatial? Pour le challenge de maîtriser les lois de l'Univers, et la motivation de participer à sa compréhension et à l'établissement de services planétaires.



Plus de détails sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/gr%C3%A9goire-marchetaux/64/237/8a3



Mes compétences :

Conception mécanique

Gestion de projets

Conception électronique

Machines électriques

Électronique de puissance

Éléments finis

Fabrication mécanique

Qualité

Matériaux composites

Logique floue

Informatique embarquée

Automatique

Systèmes spatiaux

Astrodynamique et contrôle d'attitude

Mathématiques

Robotique