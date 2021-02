Grégoire VAJOU

!!! Recherche un STAGE de juin à septembre !!!

Dans le rendu de perspective d'architecture et/ou d'environnements sous 3DSMAX



Je suis étudiant en 2eme année jeux vidéo voulant se spécialiser dans le réalisme et plus particulièrement dans les environnements réalistes.

Souhaitant dans un premier temps être un professionnel de l'ARCHVIZ, je suis à la recherche de toute opportunité dans le domaine! (Partout en France)

Je suis pret à investir 100% de mon temps à ma formation afin d'arriver préparé au mieux sur le marché.



Et voici mes compétences pour réaliser les projets les plus ambitieux!

-Réalisation de rendu d'architecture (intérieur et extérieur)

-Modélisation d'assets (stylisés ou réalistes)

-Modélisation LowPoly

-Texturing

-Montage vidéo

-Team work



Logiciels:

-3DS MAX (Corona Render)

-Quixel Megascans/Bridge

-Substance Painter/Designer

-Adobe Photoshop/Illustrator/AfterEffects

-AutoCAD

-(Débutant)UnrealEngine

-(Débutant)Unity



Contactez moi pour plus d'informations:

- gregoirevajou.pro@gmail.com

- 06.43.29.56.60