Gregor LESIMPLE

En 2012, j’intègre la Compagnie du Café Théâtre à Nantes en tant qu’élève. Dès la première saison, je joue des reprises de sketch de Pierre Palmade puis écris ma première création dans le cadre du Festival « petites créations entre amis ». Durant la saison 2013-2014, je décide de monter seul en scène et participe à des scènes ouvertes et tremplins d’humoristes. Attiré par le jeu face caméra, je décroche en 2014 le rôle titre de la web série « Docteur Joy » ( 7 épisodes) et enchaîne depuis premiers rôles dans des courts, apparitions dans des longs, téléfilms, clips. Et je ne suis pas imperméable à l’exercice publicitaire.



Durant la saison 1996-1997, j’intègre la rédaction de Ouest-France Nantes en tant que correspondant sportif. Cette expérience en appellera d’autres. Après avoir été diplômé d’un troisième cycle en communication à Sciences Com’ Nantes, je me forme aux nouveaux médias. De 2005 à 2016, je suis blogueur, ce qui permet des collaborations régulières avec Le Post ( devenu Huffington Post) ainsi qu’avec Yahoo News. Comme JRI, j’interviens de lors d’événements tels que « Art to Play », édition 2011, Jazz sur Erdre, édition 2007 et comme force supplétive rédactionnelle ponctuelle, notamment en tant que journaliste web-desk pour France 3 Nantes lors des élections municipales 2008.



Auto-entrepreneur de 2013 à 2015, je réalise un film publicitaire pour la marque « Conny Gabri », participe en collaboration avec les services de la ville de Saint Herblain à des actions de sensibilisation à la surexposition aux écrans à destination des jeunes.



Aujourd’hui, je me consacre toujours à l’écriture en assurant aussi, réalisation et montage en créant ma chaîne Youtube consacrée aux Superstitions.



