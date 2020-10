Grégory AUVERT

Mon parcours fut loccasion dacquérir toutes les notions indispensables à la création et gestion dune plateforme spécialisée, et mapporter logique et rigueur dans mes objectifs et projets.

En outre, 15 ans de fréquentation dans ces milieux mont forgé une solide culture générale en environnement, structures, acteurs et process des secteurs de lindustrie et du nucléaire.



Mes compétences :

Supervision Exploitation

Traitements de déchets/ effluents radioactifs

Management

Gestion de projet neuf

Gestion administrative

Mesure nucléaire

Gestion d'une plateforme DTQD (déchets toxiques en