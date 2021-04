Gregory BARAS

Créée en 1999, TECMI regroupe maintenant une capacité de 170 pers pour un CA de 22 millions d’euros, elle est répartie sur trois sites de production, La Mede, Salon de Provence et Fos sur Mer.



La société TECMI possède un historique de solvabilité économique positif auprès des organismes d’assurances crédits depuis plusieurs années.



L’accompagnement de nos clients et l’intégration de compétences par croissance externe permettent élargissement de notre offre de services tout en renforçant notre présence.



Notre société a également relancé une vaste campagne d’investissement.



TECMI intervient en travaux neufs, maintenance et contrat d’entretien.

En Intégrateur, nous réalisons les études, les fabrications et le montage dans les métiers suivants :



• Charpente métallique, bardage et couverture,

• Tuyauterie,

• Chaudronnerie,

• Construction d’appareils à pression en lien à la directive DESP 97/23 CE,ASME

• Usinage,

• Serrurerie,



TECMI prend majoritairement en charge des affaires « clefs en main » et fait donc intervenir sous sa responsabilité tout un panel de sous-traitants pour couvrir un large éventail de métiers.



• Echafaudage,

• Calorifugeage,

• Fumisterie,

• Traitement de surface,

• Contrôle destructif et non destructif,

• Levage,

• Traitement thermique,

• Electricité,

• Génie Civil,



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Reprise d'entreprise

Management commercial

Conception

Gestion financière

DESP

Management de projet