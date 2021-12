Grégory BOUVIER

Management de Projets clé en main en France et à l'Export en consortium ou succursale



Certification Senior Project Manager selon processus interne Siemens équivalement au PMI.



Projets de réalisation (projets au CA > 10M€ / projet).de postes électriques haute tension (clients RTE, EDF, FEDA en Andorre et GECOL en LIBYE) , incluant études, approvisionnements, génie-civil, montage, essais, mise en service.

- Responsabilité Profits & Pertes

- Management des risques et opportunités

- Relation clients / sous-traitants / fournisseurs

- Management de contrats, réclamations et avenants commerciaux

- Plannification

- Pilotage équipe projet



Projets en Offre (CA entre 5 et 15M€) de postes HT conventionnels, blindés ou mobiles pour des clients variés (SONELGAZ en Algérie, Togo, Bénin, Corée, Irak, Libye) en direct business ou consortium.

- Responsabilité du chiffrage, de la solution technique retenue et du set-up contractuel proposé

- Respect des échéances de remises d'offres des marchés publics (ouverture des plis), tenant compte du processus interne Siemens de remise d'offre

- Responsabilité Bid/NoBid

- Négociation client avec les Forces de vente et Bureau d'étude



Acheteur Projet - responsable commodité des produits HT.

- 30% activité sur developpement du panel fournisseur

- 60% activité sur les nouveaux devis (rspsonablilité de sourcing produits pour répondre aux cahier des charges clients soit un volume d'achat variable etre 50% et 75% des débours d'un projet)

- 10 % activité en support de la realization (claims, relation fournisseurs)