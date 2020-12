Grégory CHATEAU

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le développement, l'optimisation et la veille technologique du Web, et plus précisément dans la thématique "Petites Annonces", j'ai pu monter et développer avec l'appui d'associés une société spécialisé dans ce domaine.



Développant des produits dans les thématiques de niches comme les annonces auto, bateau et véhicules loisirs, je commercialise des espaces publicitaires sur tous supports (Print, Web et Mobile).



Mes compétences :

Développeur PHP

Community manager

Référencement

Marketing internet

Intégrateur web

Web designer

Web Development/ Web Programming