Avocat au Barreau de Paris, Maître Grégory D'Angela est spécialisé en droit fiscal. Il a fondé en 2013 le Cabinet D'Angela, cabinet d'avocats fiscaliste, situé au cœur de Paris.

Maître Grégory D'Angela est diplômé de l'Ecole de droit de la Sorbonne ( Université Paris 1), où il a obtenu un doctorat en droit public et droit fiscal.

Maître D'Angela intervient non seulement en conseil fiscal mais aussi en contentieux fiscal, dans tous les domaines de la fiscalité : fiscalité des entreprises, fiscalité personnelle, fiscalité internationale et fiscalité patrimoniale.

En cas de besoin, Maître D'Angela dispose également de compétences en droit pénal et droit public.

Avant de fonder le Cabinet D'Angela, Maître D'Angela a été collaborateur au sein d'un grand cabinet d'affaires parisien spécialisé en droit fiscal.

Outre ses activités d'avocat au Barreau de Paris, Maître D'Angela est chargé d'enseignement à l'Ecole de droit de la Sorbonne depuis 2008.

Il parle couramment anglais et italien.