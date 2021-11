Grégory FAVRIOU

Je recherche des conseillers en immobilier sur toute la France !



Cree en mai 2008, IAD France est un reseau immobilier francais exclusivement constitue dagents mandataires officiants a domicile et ayant pour unique vocation la commercialisation de biens immobiliers en reseau. LADN dIAD France repose sur 3 piliers : limmobilier, linternet et le marketing de reseau. Basee a LIEUSAINT en Seine et Marne (77), cette entreprise francaise compte 200 salaries, plus de 14 000 agents mandataires et a realise 400 millions de chiffre daffaires a la cloture de son exercice.



Missions :



Vous serez charge :

- De la prospection de biens immobiliers a vendre

- De la realisation des avis de valeur

- De lentree de mandats (decouverte vendeur et decouverte du bien)

- De la redaction et diffusion de vos annonces immobilieres : saisie du descriptif technique et de toutes les informations relatives au bien, prise de photos, redaction de lannonce et diffusion

- De la gestion de votre portefeuille de biens : renouvellement de lannonce, des photos et des baisses de prix si necessaire

- Du traitement de vos prospects acquereurs

- De la visite des biens avec les prospects acquereurs

- De la redaction des comptes rendus de visites aux vendeurs

- De la negociation avec vos clients

- De la securisation de la transaction : depot et suivi complet du dossier chez le notaire et accompagnement lors de la signature

- Du developpement de votre propre reseau dapporteurs daffaires



Type de poste :



Contrat dindependant (auto-entrepreneur possible)

Plan de carriere assure par la possibilite de developper votre propre equipe commerciale en devenant Manager. Vous associerez ainsi votre entreprise a la croissance fulgurante et soutenue du reseau IAD France.



Profil :



- Femme ou homme

- Debutant(e)s accepte(e)s

- De formation ou de sensibilite commerciale



Qualites requises :



- Gout du challenge

- Bonne presentation et sens du service

- Volontaire, dynamique et autonome

- Qualites decoute et dempathie

- Rigueur, methode et sens de lorganisation

- Sens de la probite et de la loyaute



Informations complementaires :



- En travaillant chez vous grace aux outils fournis par IAD France, vous etes rapidement operationnel

- Accompagnement et suivi par un Manager dedie

- Parcours de formation interne gratuite et continue

- Outils de management, de marketing, de communication et technologique de derniere generation

- Remuneration motivante et tres attractive



Votre soif de reussir et votre gout du challenge seront les meilleurs atouts de votre reussite.



Si cette orientation professionnelle vous intéresse, nous vous proposons une réunion dopportunité proche de chez vous pour découvrir notre fonctionnement dans son intégralité.



Je vous invite à me contacter :

- Par e-mail : gregory.favriou@iadfrance.fr

- Par téléphone au 06 12 84 20 26



Mes compétences :

Immobilier

Vente