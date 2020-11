Grégory GILBERT

Je fais de la maintenance en condition opérationnelle du système dinformation, mais également manager I.T junior, pour ainsi conduire une équipe tout en maintenant/évoluant le système d'information.



Ma motivation professionnelle :

Assurer le maintien en condition opérationnelle du système dinformation

Apporter une expertise et un support aux équipes du service S.I dans la résolution des incidents et des

problèmes

Évoluer et moderniser le parc informatique

Améliorer et défendre l'image du service I.T



Mes domaines professionnels :

Maintenance du système d'information

Serveur (Microsoft/Linux) / Réseaux

Sécurité informatique

Formation

Startups/PME/ETI