Grégory MILLASSEAU

INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Windows, Mac OS, Unix, Linux.

Programmation : C/C++, Java, C#.

Outils graphiques : Photoshop, Illustrator.

Administration réseau, TCP/IP.

Internet : PHP, (X)HTML+CSS, JavaScript, AJAX.



FORMATION GÉNÉRALE

Électronique numérique et analogique.

Droit des nouvelles technologies.

Gestion de projets, UML.



SYSTÈMES EMBARQUÉS

Programmation de composants : microcontrôleurs,

Linux temps réel, Windows CE, J2ME.

Bus industriels : I²C, CAN, FlexRay.

DSP, CPLD et FPGA.

Java temps réel, assembleur, VHDL.

Cartes à puce, avec et sans contact.



FORMATION MULTIMÉDIA

Algorithmes de compression (sans et avec pertes).

Traitement des images et de la parole.



LANGUES

Anglais – Très bon niveau oral et écrit. Score au TOEIC : 930.

Allemand – Oral moyen, écrit correct.

Japonais – Débutant.



