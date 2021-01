Grégory NOEL

Mes expériences successives chez un éditeur de logiciel, un industriel et une SSII m'ont permis de développer des compétences à la fois fonctionnelles et techniques sur des projets SI transverses, en particulier décisionnels.



J'ai ainsi pu acquérir un véritable savoir-faire dans le cadrage et le pilotage des projets : recueil des besoins, rédaction de cahiers des charges, aide au choix d’outils, définition d’architectures techniques, validation de modèles de données, organisation et planification de la réalisation et de la recette, suivi du budget et gestion des risques.



De plus mes responsabilités actuelles me permettent de faire-valoir mon sens de l'engagement, de l'organisation et du management, pour participer à la performance de notre agence.



Mes compétences :

AMOA

Business

Conduite du changement

CPM

Décisionnel

Gestion de la Performance

Gestion de projet

Marketing

Microsoft Business Intelligence

Optimisation

Performance

Process

Business Intelligence

SQL

Microsoft SQL Server

Gestion de la relation client

Gestion de contrats

Respect des engagements

Commerce B2B

Développement commercial

Commerce B2C