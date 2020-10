Grégory RAMBOUR

J'ai acquis un BTS étude économie de la construction en 2010, j'ai depuis eu plusieurs expériences dans différentes entreprises de bâtiment (peinture, revêtement de sol, faux plafond, bardage, toiture bac acier, protection incendie, gros oeuvre, charpente, couverture, plâtrerie, menuiserie, ossature bois) pour des missions en intérim ou CDD en tant que métreur ou technicien études

J'ai travaillé dans différentes taille d'entreprise de l'entreprise artisanale à un grand groupe en passant par des PME dynamique.

En 2015 j'ai fais une formation dans le domaine de la rénovation énergétique, niveau III, au centre AFPA dans le but de compléter mes acquis professionnels, et de répondre aussi aux enjeux climatiques.



Mes compétences sont :

Mètré quantitatifs et estimatifs

Déboursé secs

Devis par Batigest et MultiDevis

Étude technique et normes (DTU, ...)

Recherche de dossier d'appel d'offres et études

Préparation et suivi de chantier

Facturation et pré facturation

Dossier administratifs (PPSPS, DC1 DC2 DC6 ...)

réalisation du mémoire technique (DOE)

Plan d'exécution, de détails et coupe sur Autocad

Répondre auprès des clients les solutions sur la rénovation énergétique (solution, technique, aide fiscale et financiere)



Restant à votre disposition : gregory.rambour@gmail.com



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Windows

Microsoft Office

DesignCAD

ArchiCAD