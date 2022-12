Suite à un bac spécialité maths/physique chimie, je me suis inscrite en Licence Professionnelle des métiers du Web par Limoges, que je suis actuellement, et dont je suis donc en 1ère année. Assez débutante dans le monde de l'informatique, j'ai effectué plusieurs stages d'observation lors de ma scolarité et aimerais travailler dans le développement ou la cyber-sécurité.