Guilhem RENAUDIN

Étudiant en école de communication ( ISCOM ).

Je suis motivé, dynamique et j'aime le travail d'équipe.



Je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de la communication et plus particulièrement dans la publicité car cela m'intéresse depuis plus de 2 ans ( notamment le métier de Directeur Artistique ). Je doit effectuer ce stage durant les mois de Janvier-Février et/ou Juin/Juillet

( Stages non rémunérés ).



Je suis capable de faire des photos, des montages vidéos, des présentations PowerPoint...

J'ai des bases de Photoshop et d'Illustrator ( j'ai acquis ces compétences grâce à mes stages et mes cours de PAO à l'ISCOM )



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Montage vidéo

Photographie

Microsoft PowerPoint