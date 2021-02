Guilherme DA SILVA

Notre volonté est d'être pour nos clients, l'interlocuteur unique dans la conception, la réalisation, le suivi et la mesure de campagnes de stimulation, de fidélisation, de développement des ventes et d’animation de réseaux.



Rien que ça !



L’agence a pour volonté de comprendre, de maîtriser et d’accompagner tous les aspects d’un projet client. Au sein des Ateliers du R.O.I, j’apporte mon expertise sur des domaines plus particuliers dans tous les domaines informatiques, que ce soit le développement d'application web, configuration de serveurs et administration de réseaux.



Si ce n’est pas déjà le cas, nous avons hâte de mettre nos compétences et notre envie à votre disposition pour vous accompagner dans vos propres réalisations.



A bientôt, j’en suis sûr…



Mes compétences :

Gestion de projet

Javascript

Informatique

SQL

Conseil

Php

Symfony2

Bootstrap