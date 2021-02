Guillaume AGRESTA

Actuellement en poste en qualité de chef de projets, je mène depuis plus de 15 ans des travaux sur la mise en ouvre et le support de différents projets.



Jai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets complexes; étant en charge de l'organisation, la planification et la coordination des tâches des différents intervenants, dans le respect des budgets et échéances impartis.



Seule interface entre les intégrateurs d'une part, les responsables de l'entreprise cliente, utilisateurs et informaticiens d'autre part, j'effectue les analyses de besoins, les études de faisabilité et d'architecture techniques, la conception des spécifications fonctionnelles, les procédures de tests et de recettes, les formations et le suivi des évolutions.



Mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes, ma rigueur et mon investissement personnel dans les projets m'ont permis d'acquérir la reconnaissance des clients et de progresser au sein de la société.





Mes compétences

--------------------------



- Gestion de projets: Scrum.

- Outils : MS Project, JIRA, Mantis, Office, LibreOffice, Invision, Balsamiq Mockups, Photoshop.

- Norme : RGAA Accessibilité.



- Langages : HTML5, CSS3, SASS, Less, GraphQL, Typescript, JavaScript, ARIA Accessibilité, PHP, C++, C#, ASP, ASP.NET, Powershell, InstallScript, SQL.

- Framework / Librairies : Nuxt.js, Angular, Cordova, Ant Design, Material Design, Bootstrap, Foundation, NativeScript, Electron, JQuery, JQueryMobile, Vaadin, GWT, Ionic, Sails.

- CMS : Strapi, Concrete5, Wordpress, Joomla, Drupal, Typo3.

- Systèmes : Windows, Linux.

- Base de données : SQL Serveur, SQLite, MySQL, MariaDB, Access, Firebase.