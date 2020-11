Guillaume ANDRE

Chef de Projets pendant 14 ans dans de domaine de la protection de la tête et de la sécurité sur les marchés professionnels, j'ai piloté des projets transversaux et internationaux qui ont participé au développement de lentreprise.



En tant que Responsable Projets, Méthodes et Industriel au sein d'Horizon Composites depuis 2017 , j'occupe un rôle central dorganisateur dans le déroulement du projet au sein de lentreprise. Interface entre le client et les équipes internes, mon rôle est d'élaborer et mettre en œuvre un projet lié à la conception ou la réorganisation d'un système de production. Le poste de responsable dîlot de production me permet de compléter mon rôle dans l'entreprise.



La Société Horizon Composites conçoit et produit des pièces en composites à destination des marchés ferroviaires, automobiles, les énergies renouvelables ainsi que les infrastructures.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Innovation

Pompier

Gestion de projet

Aéronautique

Développement personnel

Chef De Projet

Pilote de fournisseurs internationaux

Conception à coût objectif

Coordination technique

Management et reporting transversaux

Pilote déquipes pluridisciplinaires

Gestion de projets stratégiques