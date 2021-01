Guillaume BLANC

Après des études en école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse, en spécialité informatique et réseau, durant lesquelles j'ai eu l'occasion d'effectuer une double formation à l'ESC Toulouse afin d'obtenir une spécialisation en management de l'innovation, j'ai effectué un stage dans l'entreprise Capgemini Technology Services.



A la suite de ce stage j'ai été embauché chez Capgemini Technology Services afin d'effectuer des missions orientées fonctionnelles.



D'un caractère calme et observateur, j'aime beaucoup le sport et les voyages. J'ai par exemple fait de la plongé sous-marine aux Maldives ou de la randonné sur le Kilimandjaro en Tanzanie. J'ai également fait plusieurs voyages touristiques dans le monde: Chine, Usa, Canada...

J'ai fait plusieurs de sport en club, football, badminton, volley qui m'ont permis de me forger et de m'épanouir.



Assez confiant j'aime beaucoup le contact avec les personnes, le travail en équipe et les responsabilités. Ainsi j'ai travaillé pendant 6 ans tous les étés dans une colonie de vacances avec des enfants de tout age.



Mes compétences :

Développement

Polyvalent

Autodidacte

Java

Microsoft .NET

Alfresco ECM

Analyse fonctionnelle

Programmation

Maquettage

User experience

Conception