Guillaume BLOUET

Bonjour à vous.



Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires MOE Courants faibles dans le département Ingénierie de la RATP. J'ai suivi en cours du soir le MBA MAE de l'université Paris 1 Sorbonne et de l'IAE Paris. Je serai diplômé fin 2015.



Je possède une forte expertise dans le secteur tertiaire : Gestion Technique de Bâtiment, Gestion Technique Centralisé, Efficacité Énergétique et Chauffage Ventilation Climatisation. J'ai également réalisé des projets en automatisme et en robotique dans le secteur de l'automobile.



Mes compétences :

Automatismes

Curiosité

Rigueur