Guillaume BORDELAIS

Jeune cadre dynamique qui intègre Groupama en tant que attaché commercial sédentaire en 2004 et qui, aujourd'hui, occupe un poste de Responsable de marché.

Avec une expérience significative, j'accompagne au quotidien mes collaborateurs itinérants et sédentaire répartis sur 3 agences de Paris intra-muros.

Doté d'un état d'esprit innovant je partage sans cesse mes nouvelles idées avec mon équipe pour chercher à créer une dynamique sur mon secteur.

Je pilote l'activité commerciale, assiste les commerciaux dans la gestion du portefeuille clients, met en place des partenariats avec les comités d'entreprise et des séances de phoning pour développer le portefeuille en affaires nouvelles.

Promouvoir les challenges internes,faciliter les échanges de bonnes pratiques et la formation rendent ce métier prenant mais très gratifiant.



Mes compétences :

Formateur

Accompagnement commercial

Fédérer Equipe

Vente directe

Responsable Commercial