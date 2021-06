Guillaume BRUNEAU

Bonjour,

Je m'appelle Guillaume

je suis coach sportif diététicien et préparateur mental.

Je suis sur terre pour vivre la meilleure version de

moi-même, tout en te partageant un style de vie qui mélange

sport, alimentation équilibrée et développement personnel.

A la base je suis coach sportif et diététicien nutritionniste.

Et je suis tombé dans l'apprentissage puissant du

développement personnel pour ouvrir mon esprit aux gens et

au monde qui mentourent. Jai compris et apporté tellement de

belles choses dans ma vie que je me suis dit quil fallait absolument le partager à des gens comme toi. Des gens qui veulent retrouver de la joie de vivre à travers leurs passions sportives, à travers une alimentation adaptée à leur besoin et une mental plus que déterminé.

C'est pourquoi je me suis instruit par de nombreuses formations, de nombreux bouquin, de nombreuses personnes, de nombreuses conférences et vidéos. Et le plus beau dans tout ça, c'est que japplique ce que jai appris ! car le secret, c'est la répétition et lintégration. Prendre le chemin dune réflexion personnelle pour saméliorer tout en valorisant son potentiel intérieur et cérébral peut parfois nécessiter un accompagnement. Et moi-même, je me suis fait accompagner dans Le but de gérer cette réflexion profonde pour optimiser ma qualité de vie et la réalisation de mes aspirations profondes.

Si tout ceci t'intéresse et que tu souhaites réellement changer de vie ou partager des connaissances, pas d'hésitation men faire part. Toi et moi, mettrons en place toute les techniques nécessaires pour y arriver ensemble.

Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.

Bien positivement.

Guillaume.

Coach Bien-être spécialisé dans le sport, l'alimentation et le développement mental du sportif.

Ma mission de vie est de taccompagner vers la version de toi-même que tu désires et vers un bien-être durable.