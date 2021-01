Guillaume DE STERCKE

CEO chez The Third depuis 2014 - anciennement reall studio 2009-2014



Situé en Belgique, The Third est une société de communication 3D et de conseil spécialisée en solutions innovantes et nouvelles technologies.



Nous réalisons selon vos besoins et votre cahier des charges des visualisations 3D (images et vidéos) ainsi que des visites virtuelles en temps réel (sous forme d'application Smartphone/PC/Mac mais aussi accessibles directement depuis un site web), du développement d'applications 3D, BIM, Hologrammes, réalité augmentée,...



Nous nous occupons aussi de toute la partie publicité en réalisant vos plaquettes commerciales et impressions, vos sites internet avec base de référencement, animations sur internet ou encore réalisation de graphismes, illustrations, mise en pages, détourages.



Mes compétences :

3D Studio

3D Studio Max

3ds

3ds max

Adobe Illustrator

After effects

Architecture

Design

Formation

In design

infographiste

Infographiste freelance

Maxwell

Modélisation

Realflow

Rhino

V-ray

Vray