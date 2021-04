Guillaume DELALANDE

COMPETENCES:

* Comptabilité:

- Mise en place de l’organisation comptable

- Collecte des informations

- Tenue de la comptabilité

- Révision et Etats de synthèse



* Fiscalité:

- Gestion de la fiscalité courante

- Optimisation de la rémunération

- Contrôle fiscal



* Gestion:

- Optimisation de l’organisation comptable

- Analyse du statut du dirigeant

- Rentabilité de l'entreprise

- Assistance redressement entreprise en difficulté

- Passage entreprise individuelle en société

- Mise en location gérance



* Social:

- Paies et charges sociales

- Diagnostic social

- Contrôle URSSAF

- Gestion sociale du dirigeant



* Création d'entreprise:

- Etude de faisabilité EI, EURL, SARL, SAS, LTD

- Etude financière et budget prévisionnel



CLIENTELE:

Artisans, Commerçants, PME, Professions libérales, Associations, Franchises.



