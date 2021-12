Guillaume DEVAUX

Mon objectif est de vous accompagner afin d'améliorer votre visibilité sur Internet.



Pédagogue né, jexcelle aussi dans la transmission de connaissances afin de vous rendre autonome dans votre communication Web.



Mes clients apprécient la qualité de mes conseils, mon respect des délais et la rigueur de mes méthodes.



Freelance en Webmarketing (expert en Référencement naturel SEO / Référencement payant SEA) depuis 1999, j'interviens pour des missions Freelance en Référencement Naturel SEO, optimisation de campagnes Adwords (SEA), en stratégie Webmarketing et Social Media avec leurs gestion publicitaire.



Types de missions régulièrement réalisées :



Audit et prestations SEO (Référencement naturel)

Rédaction et Optimisation de contenus SEO

Optimisation et Gestion de Campagnes Google Adwords (Référencement payant - SEA)

Stratégie Social Media / SMO - Community Management

Analytics : Dashboards, Définition de KPI

E-commerce : Audit de sites et Amélioration du taux de conversion

Gestion des publicité contextuelle sur Facebook, google, linkedin.

Gestion de leads,en grosse quantité.



Création de boutique avec les CMS (Prestashop, magento, wordpress)

Intégration graphique sur meusure.

Maîtrise parfaitement le HTML, CSS, jQuery, MySQL...

Maîtrise parfaitement des FramWork CakePHP, Laravel, Symfony.

Création de boutique avec les CMS (Prestashop, Magento, wordpress)



Je reste a votre disposition pour tout type de renseignement par tous les moyen de communication, Téléphone, WhatsApp, Viber, télégram, Signal & Skype.