Guillaume DHONT

Spécialisé en animation de personnages 3D depuis maintenant plus de 12 ans, j'ai eu la chance de participer à bon nombre de publicités, courts-métrages, clips, séries TV et longs-métrages. Je vais là où on m'appelle, en apportant ma technicité et ma sensibilité au mouvement !



Avant tout dessinateur, je crée également des personnages, pour mon plaisir personnel ou pour répondre à une demande.



En parallèle de l'infographie 2D/3D, et éclairé par une expérience enrichissante, où j'ai été amené à enseigner en école d'animation et à l'université, j'ai décidé de me former à l'éducation et à la pédagogie, à l'université Paris 8. Ainsi je prépare une Licence en Sciences de l'éducation.



Mes compétences :

Enseignement artistique

Design graphique

Animation 3D