Guillaume DONNET

Issu d'un cursus économique et social au lycée, je suis passé à la vitesse supérieure grâce à un DUT m'apportant de nombreuses bases, dans un certain nombre de domaines, vente, négociation, marketing, communication, langues.. Il s'agit du DUT Techniques de Commercialisation, au Havre.



J'ai donc passé un concours pour une école spécialisée en communication, ISEFAC, à Paris. J'ai opté pour une formation initiale avec spécialisation en communication évènementielle.



Suite à l'obtention de mon Bachelor en Communication, je suis entré au sein d'une agence de relations presse en stage, MLA Connection RP appartenant à la holding qui regroupe MLA et 14 Septembre. J'ai été embauché à l'issu de ce stage pour un contrat de 6 mois.



J'ai par la suite travaillé 2 mois en CDD pour la société Mango, puis pour la marque Lipault pendant presque 2 ans dans divers points de vente, Galeries Lafayette, Printemps, BHV Marais pour un contrat de 3 mois avant mon embauche en CDI en boutiques du 16ème, 9ème et 6ème arrondissement, en tant que vendeur, démonstrateur puis adjoint au responsable. J'ai également des connaissances en merchandising.



Je suis en parallèle manager pour un artiste, chanteur-musicien à mes heures perdues, bénévolement.



J'ai rejoins en 2015 la société Arteum en tant que premier vendeur à la boutique de la défense (boutique de vente d'objets d'art et produits dérivés).



En 2016, j'ai accepté le poste d'assistant store manager pour la société Bric's, bagagerie de luxe.



Mes compétences :

Vente

Communication

Management

Attaché de Presse

Manager

Directeur adjoint