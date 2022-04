De formation généraliste comptable et financière ; je me suis spécialisé très tôt dans le domaine des SIRH-Paie.

J'ai ainsi acquis une triple compétence informatique, paie et comptable.



Mon expertise :

- Mettre en place les outils permettant de traiter la paie dans les meilleurs conditions de productivité et de fiabilité

- Générer les reportings mensuel à destination des responsables RH / contrôleur de gestion / comptables.