Guillaume DUCHENE

J'ai d'abord commencé par réecrire un logiciel de gestion commerciale dédié à la presse en visual basic. Ce poste m'a permis de me familiariser avec la gestion commerciale et la gestion de bases de données.



Cette experience a été complétée au sein de Memsoft Multilog Edition en complétant mes compétences avec de nouveaux langages (C++, Language de 4ème génération).



Chez SAP LABS France SAS, j'ai ettofé mes compétences et j'ai du prendre plus de responsabilités d'abord dans le support technique et le developpement de spécifique client dans les domaines de SCM MM et SCM APO ATP et ensuite dans le domaine du developpement dans un projet de création d'un système d'échange de données (MDM, Netweaver).



J'ai pu depuis 2 ans prendre part à un nouveau projet de gestion des Business partner.



Mes compétences :

ABAP

APO

ATP

ERP

MDM

Netweaver

SAP

SAP ABAP

SCM

Logistique

Informatique

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement

Business Process Management